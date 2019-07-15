Фотогалереи
В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.
Новости 24
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