В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.

В Новосибирске прошёл Молодёжный Крестный ход, на котором наградили многодетные семьи в честь Дня семьи, любви и верности.