В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок

В Новосибирске День семьи, любви и верности отметили парадом колясок