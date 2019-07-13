«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.
«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.
«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.
«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.
«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.
«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.
«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.
«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.
«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.
«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.
«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.
«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.