«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за свободу сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.

«Самооборона — не преступление»: в Академгородке прошёл пикет за освобождение сестёр Хачатурян и криминализацию домашнего насилия.