Фотогалереи
Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.
Новости 24
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