Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.

Новосибирцы завалили соцсети снимками на фоне лазурной воды — на золоотвале ТЭЦ-5. Они называют это место Сибирскими Мальдивами.