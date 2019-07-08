Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.