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Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.

Новосибирец Владимир Синкин превратил свою квартиру в настоящее змеиное логово. В качестве домашних питомцев вместо кошек и собак он завел тигровых питонов.
Новости 24
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