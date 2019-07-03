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Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.
Новости 24
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