Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.

Партия «Родина» назвала своего кандидата на выборы мэра Новосибирска. Им стал бывший вице-мэр города Данияр Сафиуллин.