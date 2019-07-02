Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail
Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail
Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail
Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail
Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail
Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail
Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail
Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail
Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail
Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail
Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail
Сотни спортсменов пробежали под горой Белухой на международных соревнованиях Altai Ultra-Trail