Фотогалереи
В учебном центре «Горный» прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре «Горный» прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре «Горный» прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре «Горный» прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре «Горный» прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре «Горный» прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре «Горный» прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре «Горный» прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре «Горный» прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре «Горный» прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре «Горный» прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета
Новости 24
Экс-председатель областного суда получила предупреждение от ВККС
Только посмотрите: сибиряк нарисовал портрет героя Советского Союза на яблочной косточке
Резко повернул: в Новосибирске опрокинулся автокран
Нашел жертву в интернете: нелегальный мигрант зарезал женщину во время свидания
Какой ужас пережил Ужас: в Новосибирске спасают сову, которую держали в квартире на потеху ребенку
20 встреч, 7 соглашений: в правительстве Новосибирской области рассказали о программе ПМЭФ-2019
«Нам не по пути»: Дарья Украинцева попрощалась с ЛДПР и ушла баллотироваться в мэры
Матерился и размахивал руками: пьяный вахтовик устроил дебош в «Толмачево»
Долгострой на улице Беловежской сдан
Арест отложили из-за болезни: экс-директора клиники Мешалкина не смогли взять под стражу
Итоги мая: ГБР вызывали чаще