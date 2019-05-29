В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру
В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру
В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру
В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру
В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру
В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру
В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру
В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру
В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру
В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру
В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру
В Ленинском районе Новосибирска детям и подросткам провели мастер-класс по паркуру