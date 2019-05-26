В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности
В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности
В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности
В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности
В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности
В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности
В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности
В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности
В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности
В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности
В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности
В Новосибирске прошел крестный ход, посвященный Дню славянской письменности