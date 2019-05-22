В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом

В Новосибирский аэропорт Толмачево прилетел на вечную стоянку легендарный самолет ТУ-134Б, который станет музейным экспонатом