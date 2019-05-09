Фотогалереи
Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы

Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы

Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы

Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы

Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы

Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы

Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы

Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы

Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы

Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы

Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы

Над Новосибирском прогремел праздничный салют Победы
Новости 24
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