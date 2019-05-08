Фотогалереи
На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны

На Аллее Славы в Ленинском районе Новосибирска прошел Вечер памяти жертвам Великой отечественной войны
Новости 24
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