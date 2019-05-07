В Новосибирске прошла финальная репитиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
В Новосибирске прошла финальная репетиция Парада Дня Победы
По Новосибирску прокатилась массовая волна минирований: полицейские ищут взрывчатку в торговых центрах
Глава Минтранса ходатайствует о награждении Орденом Мужества бортпроводника сгоревшего самолета в Шереметьево
Источник в следствии: Техническое состояние сгоревшего в Шереметьево самолета не вело к катастрофическим последствиям