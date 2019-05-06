В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км

В Новосибирске завершился автомотопробег «Звездный рейд», прошедший в рамках всероссийской акции Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» длиной в 500 км