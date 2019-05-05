В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы

В Нарымском сквере прошли традиционные гуляния "Красная горка", на котором проходят народные игры и танцы