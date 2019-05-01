1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация
1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация
1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация
1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация
1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация
1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация
1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация
1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация
1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация
1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация
1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация
1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация