1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация

1 мая в Новосибирске прошли сразу два праздничных мероприятия - традиционное шествие и молодежная монстрация