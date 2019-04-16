Фотогалереи
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска

В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
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