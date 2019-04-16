В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска
В Доме офицеров открылась мультимедийная выставка, посвященная жизни Николая II и истории Новосибирска