Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia

Кондитеры слепили съедобные фигурки из детских сказок на крупнейшей в Сибири выставке продуктов и напитков HoReCa Siberia