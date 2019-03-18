Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.

Опять зима? В Новосибирск снова вернулись отрицательные температуры.