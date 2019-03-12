Фотогалереи
В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком

В Новосибирске открылась выставка картин вышитых крестиком. Инесса Рябинина, основатель клуба любителй вышивки
Новости 24
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