Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.

Дворовые проводы зимы в Новосибирске на улице Некрасова, 65. Ребята со всей округи собрались вместе - проводили зиму, поели блинов и померились силой.