Фотогалереи
В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию
Новости 24
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