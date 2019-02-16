В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию

В Новосибирском ЛДС Сибирь состоялось удивительно ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов мира по фигурному катанию