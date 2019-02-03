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Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое

Буддисты готовятся ко встрече Нового года по лунному календарю на ритуальном костре Дугжууба, сжигая все плохое
Новости 24
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