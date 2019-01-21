Фотогалереи
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.

Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Новости 24
Забор поставили и снесли: жильцы переживают за стройку на месте дома-коммуны в тихом центре
«Получите-распишитесь»: новосибирец нашел в снегу пачку выброшенных писем
«Осуждать его? Я не знаю, в каких обстоятельствах он принимал решения»: новый митрополит высказался о Сталине
Всегда на связи: в районах области организуют мобильные приемные губернатора
«Повзрослеют и будут жалеть»: владыка Никодим предостерег молодежь от Монстрации
Носорог Сережа и мамонт Матильда: новосибирцев просят придумать имя первобытному бизону
Трап не вписался: новосибирский рейс до Москвы отложили на 4 часа из-за повреждения самолета
Не Роман, а золото: Власов стал трехкратным чемпионом России
«Все вокруг жуют, пьют и шелестят пакетами»: сотрудница кинотеатра выступила против зрителей с едой
Год прошел: десять работников погибли, пытаясь потушить пожар на фабрике «Обувь-НСК»
«Села батарейка»: хоккеисты «Сибири» сыграли в метро на гитарах песню о несчастной любви
37 домов и четыре детских сада: жители Первомайки остались без тепла и горячей воды
«В бедрах чуть пополнел»: новосибирцев рассмешил застрявший в дверях талисман хоккейной «Сибири»
Огни Новосибирска: космонавт снял таймлапс с Бугринским мостом и ОбьГЭСом из космоса
Погода на день в Новосибирске: 21 января аномальное тепло сохранится
«ВИЧ-отрицатели начали кучковаться»: они отговаривают сибиряков от посещения тест-мобилей
С двух сторон выбриты виски: 14-летняя девушка пропала после ссоры с мамой в Новосибирске