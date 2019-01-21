Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.
Сибирские ученые изучают поведение водяных полевок, которые при росте популяции легко уничтожают урожай.