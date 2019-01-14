Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
Прогулка по зимнему Академгородку
60 жилых домов и шесть детских садов: жителей центра предупредили о глобальном отключении тепла и горячей воды