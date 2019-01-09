Фотогалереи
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей

Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новости 24
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