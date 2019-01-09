Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей
Новосибирская выставка снежных скульптур открыта для посетителей