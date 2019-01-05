Фотогалереи
Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина

Новогодний Новосибирск: чем удивляет главная елка на площади Ленина
Новости 24
Неправильное веселье: Новосибирцам пришлось убегать от фейерверка в центре города
Ушла в куртке и балетках: в Новосибирске второй день ищут девочку-подростка
В Новый год с новой реформой: новосибирцы фотографируют кучи мусора во дворах
Яркий танец на фоне шаров: сибирячки зажгли по-новогоднему
Перекрытия на Рождество: где в Новосибирске ограничат движение 6 и 7 января
«Жигули» порвало на части: в Новосибирске случилась серьезная авария
Девушка с лопатой: сибирячка сломала череп обидчику своего парня
Погода в Новосибирске на день: 4 января ожидается до -20 градусов
Оголодали: в новогодние каникулы в новосибирских магазинах исчез хлеб
Волхвы и ангел: у собора в Бердске к Рождеству появились снежные скульптуры
Новогодняя кража: в Барабинске вор вынес из квартиры телевизор и монитор
«Мое сердце пропускает удары»: пианистка показала тверк под светомузыку
«Зайдите в гости к соседям»: губернатор провел экстренное совещание из-за пожаров в Новосибирской области
Приревновала: в Новосибирской области женщина ударила ножом в печень своего возлюбленного
В белье и кокошниках: модели снялись в необычной фотосессии в русском стиле
В Бердске у металлобазы обнаружили умершую женщину
Убил двух косуль: новосибирские полицейские поймали браконьера из Омска
ЧП в Новосибирской области: на пожаре в Карасукском районе погибли три человека
Погода на день в Новосибирске: 3 января будет минус 21 градус