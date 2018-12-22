Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Деды Морозы в трусах пробежались по Новосибирску
Переплата – на 27%: новосибирский Департамент по тарифам уличили в попытке завысить коммунальные платежи
В Госдуме прокомментировали решение США выделить Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе