В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов

В Новосибирске прошел финал всероссийского турнира смешанных единоборств (ММА) на кубок имени святого князя Александра Невского, с победой наших бойцов