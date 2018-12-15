В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"

В Кинотеатре Победа состоялся показ фильма Елки: Последние, в создании которого приняла участие наша "Комсомолка"