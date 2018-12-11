Новосибирск - город контрастов
Новосибирск - город контрастов
Новосибирск - город контрастов
Новосибирск - город контрастов
Новосибирск - город контрастов
Новосибирск - город контрастов
Новосибирск - город контрастов
Новосибирск - город контрастов
Новосибирск - город контрастов
Новосибирск - город контрастов
Новосибирск - город контрастов
Новосибирск - город контрастов
Презент от президента: хранивший 50 лет золотую зажигалку от Шарля де Голля гаишник подарит ее музею
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