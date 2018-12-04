Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Картинки дня: 4 декабря, Новосибирск
Дорогая прогулка: москвич лишился фотоаппарата за 2 миллиона рублей, посидев в кафе в центре Новосибирска
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