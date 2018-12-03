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Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки

Новосибирск сковали морозы и пробки
Новости 24
Над Новосибирском пролетел космический корабль
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Добраться до работы: новосибирские дороги парализовали пробки в 10 баллов