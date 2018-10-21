Фотогалереи
Новосибирск засыпало октябрьским снегом

Новосибирск засыпало октябрьским снегом

Новосибирск засыпало октябрьским снегом

Новосибирск засыпало октябрьским снегом

Новосибирск засыпало октябрьским снегом

Новосибирск засыпало октябрьским снегом

Новосибирск засыпало октябрьским снегом

Новосибирск засыпало октябрьским снегом

Новосибирск засыпало октябрьским снегом

Новосибирск засыпало октябрьским снегом
Новости 24
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