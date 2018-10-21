Новосибирск засыпало октябрьским снегом
Новосибирск засыпало октябрьским снегом
Новосибирск засыпало октябрьским снегом
Новосибирск засыпало октябрьским снегом
Новосибирск засыпало октябрьским снегом
Новосибирск засыпало октябрьским снегом
Новосибирск засыпало октябрьским снегом
Новосибирск засыпало октябрьским снегом
Новосибирск засыпало октябрьским снегом
Новосибирск засыпало октябрьским снегом
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
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