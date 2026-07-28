Новосибирцев осудили за использование поддельных водительских удостоверений

В Новосибирской области осудили двух мужчин за использование поддельных водительских удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Жители Маслянинского муниципального округа, не имея прав на управление машиной, приобрели фальшивые документы и предъявляли их при необходимости. В ходе проверки инспекторы ГИБДД выяснили, что удостоверения не соответствуют защитным элементам официальных бланков России.
Дело рассматривал Черепановский районный суд. Действия подсудимых квалифицировали по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса — приобретение и использование поддельного удостоверения. Суд учел смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих.
В итоге обоим назначили наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы с установленными законом запретами и обязанностями. Приговор уже вступил в силу.
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