С начала 2026 года пожарные извещатели спасли 49 жителей Новосибирской области

30 детей и 19 взрослых спасли пожарные извещатели в Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с начала 2026 года пожарные извещатели спасли 49 человек – 30 детей и 19 взрослых. Датчики вовремя сработали на дым и помогли людям покинуть горящие дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Всего с 2017 года благодаря таким устройствам удалось сохранить жизни 500 жителей региона, в том числе 304 детей.

В регионе уже установили более 73 тысяч пожарных извещателей. Из них свыше 22 тысяч оснащены GSM-модулем: такой датчик не только издает громкий сигнал, но и отправляет сообщение о возгорании на запрограммированные номера телефонов. Это особенно важно, если дома есть дети, пожилые люди или те, кто плохо слышит.

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