В Новосибирске выросло число операций по картам UnionPay

Региональная и федеральная статистика была приведена в ходе прошедшего на Алтае Всероссийского дня поля - 2026.

- Только за прошлый год РСХБ выпустил более 800 тысяч новых карт, а общее количество эмитированного «восточного» пластика превысило 2 миллиона единиц, - отметил заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Михаил Ферапонтов.

Опираясь на десятилетний опыт работы - фактически с момента запуска системы в России, эксперт считает решающим фактором бума изменения в геополитике и правилах пересечения границ, тем более что Сибирь традиционно ориентирована на Юго-Восточную Азию, где карта исторически пользуется высоким спросом. Мощнейшим катализатором спроса стал также запуск в 2025 году безвизового режима между Россией и КНР.

При этом, по словам Михаила Ферапонтова, процесс носит двусторонний характер: не только россияне расплачиваются картами банка в Пекине или Шанхае, но и китайские туристы, приезжающие в РФ, активно используют свои карты UnionPay в российских банкоматах и POS-терминалах банка.