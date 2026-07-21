В Новосибирской области построили пять больших площадок ГТО

В Новосибирской области до конца августа сделают восемь площадок ГТО. Фото: Минспорта Новосибирской области

Этим летом в Новосибирской области построили пять больших площадок для сдачи нормативов ГТО. Новые спортивные зоны открыли в Тогучине, Куйбышевском и Мошковском районах, а также в поселке Сузун и селе Кыштовка. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Всего до конца августа в регионе подготовят восемь таких объектов. Работы ведут в рамках государственной программы «Спорт России».

Большие площадки ГТО представляют собой полноценные зоны для тренировок. Их оснастили специальным оборудованием, которое позволяет подготовиться ко всем основным испытаниям комплекса. Люди смогут не только сдавать нормативы, но и проводить там регулярные занятия.

Кроме того, власти планируют расширить сеть спортивных объектов. За счет средств областного и местного бюджетов в ближайшее время достроят еще четыре малых площадки. Также в Новосибирской области создадут три «умные» площадки.

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