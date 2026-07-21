В Новосибирской области спрос на сотрудников вырос на 8% за месяц

Количество вакансий в Новосибирской области увеличилось на 8% за июнь. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В июне работодатели Новосибирской области стали искать сотрудников чаще, чем в мае. По данным сервиса hh.ru, компании открыли 21,7 тысячи вакансий, что на 8% больше показателей прошлого месяца. Этот рост оказался на 1% выше среднероссийского уровня.

Сильнее всего потребность в новых кадрах выросла в сфере транспорта и логистики — спрос увеличился на 20%, достигнув 3,3 тысячи вакансий. Также на 20% стало больше предложений для рабочего персонала. В образовании количество вакансий выросло на 18% и составило 634 позиции. Кроме того, активно нанимают людей в автобизнесе, сфере управления и в ресторанном бизнесе.

Эксперты связывают такую активность с подготовкой к новому учебному году и попытками компаний заранее собрать кадровый резерв перед вторым полугодием. Несмотря на сезон отпусков, темпы найма не замедляются.

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