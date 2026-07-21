Мэрия Новосибирска готовит план восстановления провала грунта на Горском

В Горском микрорайоне Новосибирска продолжают восстанавливать инфраструктуру после серьезного провала грунта возле дома № 10. Однако точные сроки восстановления пока неизвестны. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков.
Причиной происшествия стал поврежденный двухметровый коллектор, который находится на глубине 18 метров. Трубу забило железобетоном, из-за чего она перестала справляться с нагрузкой. Чтобы восстановить движение воды, коммунальщикам пришлось потратить около 10 часов на пробивку завала. Сейчас сточные воды уходят в полном объеме, но впереди еще много работы.
Специалистам нужно починить поврежденные участки систем водоотведения и водоснабжения. Ситуация осложняется тем, что рядом проходит еще одна труба диаметром 500 мм, которая создает дополнительное давление. Чтобы провести ремонт, службы пришлось сделать масштабные переключения по всему микрорайону.
- Разрабатываем план мероприятий по устранению повреждений, в котором будут четко установлены сроки. Горводоканал отрабатывает 100%, но пока решения найти не могут положительного, чтобы сократить сроки, - добавил Зайков.
Мэр Максим Кудрявцев назвал эту аварию одной из самых серьезных за последние годы. Он отметил, что в первые дни службы сработали оперативно, однако теперь горожане ждут окончательного результата.
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