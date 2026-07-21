Бастрыкин контролирует дело о нападении подростков на ребенка в Новосибирске

Глава СК России контролирует дело о нападении подростков с перцовым баллончиком на 11-летнего мальчика в Новосибирске. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на 11-летнего мальчика. Инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домов. Подростки распылили перцовый баллончик в сторону ребенка. После этого пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

- В СМИ сообщается, что ранее подростки также угрожали совершением аналогичных действий и убийством другим детям, - добавили в Информационном центре СК России.

Сейчас сотрудники Следственного комитета по Новосибирской области выясняют все обстоятельства случившегося.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Он поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину подготовить доклад о ходе расследования, а по завершении – о его результатах.

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