В Новосибирске ожидаются грозы и град в период с 22 по 24 июля

Жителей Новосибирска предупредили о грозах и сильном ветре. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики прогнозируют нестабильную погоду в Новосибирске на ближайшие три дня. Об этом свидетельствует информация с Западно-Сибирского УГМС.

В среду, 22 июля, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Днем температура воздуха составит от +24 до +26 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, но местами порывы могут достигать 14 м/с.

В четверг, 23 июля, днем температура составит +24...+26 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах возможны сильные ливни и град. Ветер усилится до 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

В пятницу, 24 июля, сохранится похожая ситуация: днем будет около +24...+26 градусов и местами кратковременный дождь с грозой.

Специалисты напоминают, что в регионе объявлено штормовое предупреждение, возможны сильные дожди и крупный град. Ветер может усилиться до 17-22 м/с, а при грозах возможны шквалы со скоростью 25 м/с и выше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX