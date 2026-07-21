Следователи в Новосибирске помогли мужчине получить долги по зарплате

Два работодателя в Новосибирске выплатили долги по зарплате после проверки СК. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске следователи помогли мужчине получить задолженность по заработной плате. Об этом сообщили в Информационном центре СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее житель города обратился в информационный центр Следственного комитета через социальную сеть «ВКонтакте». Он рассказал, что работал в двух разных организациях, но директора компаний в разные периоды не выплачивали ему заработную плату. Мужчина пытался решить вопрос самостоятельно, но его обращения не приносили результата, а долги продолжали расти.

Заельцовский межрайонный следственный отдел провел проверку по этому обращению. Ход дела взял под контроль исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антон Бадулин. Благодаря вмешательству следователей ситуацию исправили быстро. Руководители обеих фирм выплатили мужчине все причитающиеся деньги в полном объеме. Права работника восстановили в кратчайшие сроки.

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