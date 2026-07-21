Бастрыкину доложат о нарушении прав сироты из Новосибирска

Глава СК потребовал доклад по делу сироты из Новосибирска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске разбираются с жалобой местного жителя, который остался без положенного жилья. Мужчина имеет статус сироты, но до сих пор не может получить квартиру от государства. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Обращение появилось в официальном сообществе Следственного комитета во «ВКонтакте». Сирота рассказал, что компетентные органы и его опекун вовремя не подали документы, чтобы поставить его на учет. Из-за этого мужчина не может реализовать свое право и вынужден снимать жилье за свои деньги, что для него финансово тяжело. Он много раз обращался в разные инстанции, но это не помогло.

Следователи регионального управления СК уже начали проверку. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о ходе проверки и мерах, которые принимаются, чтобы сирота получил благоустроенную квартиру. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

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