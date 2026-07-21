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НовостиОбщество21 июля 2026 13:25

Бастрыкину доложат о нарушении прав сироты из Новосибирска

Мужчина вынужден снимать квартиру, так как его вовремя не поставили на учет
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Глава СК потребовал доклад по делу сироты из Новосибирска.

Глава СК потребовал доклад по делу сироты из Новосибирска.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске разбираются с жалобой местного жителя, который остался без положенного жилья. Мужчина имеет статус сироты, но до сих пор не может получить квартиру от государства. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Обращение появилось в официальном сообществе Следственного комитета во «ВКонтакте». Сирота рассказал, что компетентные органы и его опекун вовремя не подали документы, чтобы поставить его на учет. Из-за этого мужчина не может реализовать свое право и вынужден снимать жилье за свои деньги, что для него финансово тяжело. Он много раз обращался в разные инстанции, но это не помогло.

Следователи регионального управления СК уже начали проверку. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о ходе проверки и мерах, которые принимаются, чтобы сирота получил благоустроенную квартиру. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

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