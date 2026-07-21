В 423 домах в Новосибирске произошло аварийное отключение горячей воды

Более 400 домов в Новосибирске остались без горячей воды из-за коммунальных аварий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске специалисты были вынуждены отключить горячую воду сразу в 423 домах. Причиной этому послужили выявленные дефекты и другие проблемы на сетях. Об этом свидетельствует информация с муниципального портала города.

Больше всего проблем возникло в Калининском районе, там без воды остались 313 жилых зданий. Также серьезные перебои затронули Заельцовский район, где ресурс пропал в 41 доме. В Дзержинском районе без горячей воды остался 31 дом, в Центральном – 20 домов, Октябрьском – 10, Ленинском – 4, Железнодорожном – 3, Кировском – 1.

Специалисты уже работают над устранением неполадок. Сроки, когда в домах снова появится горячая вода, зависят от конкретного адреса. Кому-то ресурс вернут уже вечером 21 июля, а другим придется ждать до 27 июля.

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