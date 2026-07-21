В Новосибирске отменили четыре авиарейса

Еще у семи рейсов изменено время прибытия Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В аэропорту Толмачево 21 июля отменили четыре авиарейса в Новосибирск и скорректировали время прибытия еще семи. Об этом стало известно из онлайн-табло аэропорта Толмачево.

В Толмачево отменены рейсы из Горно-Алтайска, Красноярска, Еревана, а также рейс из Уфы.

Изменилось время прибытия семи рейсов. Позже расписания прилетят самолеты из Сочи, Уфы, Алматы и Краснодара. Самая длительная задержка ожидается у рейса из Краснодара — вместо 18:45 он прибудет в 21:05.

При этом несколько рейсов прибудут раньше расписания. Самолет из Стамбула ожидается в 23:17 вместо 23:35, из Самарканда — в 21:05 вместо 21:10, а рейс из Еревана — в 22:59 вместо 23:00.

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