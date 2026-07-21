В Новосибирской области вернули похищенные с нацпроекта 8 млн рублей

Прокуратура Новосибирска вернула в бюджет 8 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Новосибирска добилась возврата в бюджет более 8 млн рублей. Эти деньги украла организованная преступная группа в рамках нацпроекта «Демография». Суд полностью поддержал требования ведомства.

Следователи установили, что в период с 2020 по 2021 год участники группы обманывали женщин, которые получили сертификаты на материнский капитал. Они заключали фиктивные договоры купли-продажи жилья. Такие сделки создавали видимость того, что семьи улучшают свои жилищные условия. На самом деле целью было обналичить средства материнского капитала и присвоить их себе.

Ранее Искитимский районный суд уже вынес приговор восьми участникам группы. Их привлекли к уголовной ответственности за содеянное. После этого прокурор Новосибирска обратился в суд, чтобы вернуть похищенные бюджетные деньги. Теперь решение суда вступило в силу, а прокуратура города контролирует процесс возврата средств в бюджет.

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