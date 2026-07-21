В Новосибирске заменят 46 не прижившихся деревьев по гарантии

Работы пройдут в Октябрьском и Ленинском районах города Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске продолжаются работы по озеленению общественных пространств. В рамках гарантийных обязательств в Октябрьском и Ленинском районах заменят 46 не прижившихся саженцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Октябрьском районе новые саженцы появятся на улицах Сакко и Ванцетти, Виталия Потылицына, Лескова, Лазурной, Ключ-Камышенском Плато, Добролюбова, Воинской, Большевистской и возле храма во имя Михаила Архангела.

В этом году здесь также продолжается реконструкция газонов и озеленение улиц Большевистской, Ключ-Камышенского Плато, Лазурной и Зыряновской. На улице Зыряновской благоустроили цветник площадью 286 квадратных метров.

В Ленинском районе заменят 10 лип, которые не прижились после высадки в 2025 году. Также специалисты восстановили газоны на семи участках и продолжают регулярный полив деревьев, кустарников и зеленых зон.

В 2026 году в районе уже высадили 1161 дерево, в том числе геоглиф из 777 сосен на улице Рельефной, сосны и рябины в микрорайоне «Чистая Слобода», липы в микрорайоне «Дивногорский» и ели в сквере «Зеленый остров».

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