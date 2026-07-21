В Новосибирске задержали подростков за стрельбу во дворе дома

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске полицейские задержали группу подростков по факту стрельбы в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Инцидент произошел в жилмассиве «Просторный» во дворе одного из домов на улице Шевелева.
Все началось с конфликта между школьниками и местной жительницей. Несовершеннолетний вместе с друзьями находился во дворе, когда женщина сделала им замечание. После этого подросток произвел выстрел в сторону сибирячки.
Полицейские задержали подозреваемых и доставили их в отдел для дальнейшего разбирательства. Сейчас сотрудники ведут проверку по этому факту. Собранные материалы проверку передадут следователям, которые примут окончательное решение по делу.
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